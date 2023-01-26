С 1 февраля проезд в автобусах и троллейбусах Братска подорожает до 28 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля в автобусах и троллейбусах Братска начнет действовать новый тариф на проезд. Жителям города придется платить 28 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Рост стоимости проезда - не прихоть, а необходимость. И обойтись без него невозможно, поскольку цены на комплектующие и запасные части для ремонта троллейбусов и автобусов, по сравнению с уровнем прошлого года, выросли многократно, некоторые позиции — до 10 раз, - говорят в администрации.

В частности, власти говорят, что возросли цены на топливо, энергоресурсы. Кроме этого, изменился МРОТ, поэтому работникам общественного транспорта необходимо повысить оплату труда.

Председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак утверждает, что братчане оплачивают только 65% от реальной стоимости проезда. Оставшуюся часть покрывают городские субсидии.