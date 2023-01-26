Мэр Иркутска Болотов обсудил со студентами перспективы развития городского центра молодежи Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В среду, 25 января, мэр Иркутска Руслан Болотов обсудил со студентами, руководителями учреждений и волонтерами возможные перспективы развития городского центра молодежи. Об этом он написал в своих социальных сетях.

- Это был хороший диалог, в котором генерировались идеи. Те инициативы, с которыми выступали ребята, достойны того, чтобы их поддерживали на уровне муниципалитета. У нас очень много молодежи, их энергетику, настрой и идеи сегодня нужно максимально воплощать в жизнь, - сказал Болотов.

Он обратил внимание, что именно молодежь будет определять облик Иркутска. Теперь же основная задача сделать так, чтобы старшее поколение передало свой опыт молодому, а те с ним уже двигались дальше.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что 25 января в Братске поступило несколько анонимных сообщений о якобы минировании школ и детских садов. Детей вывели на улицу, им преподнесли это как игру. Детей постарше руководство школ и садов попросило родителей забрать пораньше.