8 февраля в Ангарске состоится первое судебное заседание из-за участия в деятельности АУЕ*

Мужчина поддерживал запрещенную идеологию, отбывая наказание в колонии.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Ангарский городской суд поступило уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он является участником экстремистской организации АУЕ, запрещенной на территории РФ. Первое судебное заседание состоится 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
- Молодой человек в колонии проводил личные беседы, разъяснял идеологию АУЕ, высказывал различные лозунги, активно культивировал криминальные устои и модели поведения среди подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных, - сказали в суде.
Сейчас мужчина находится отбывает наказание в исправительной колонии общего режима, расположенной на территории г. Ангарска Иркутской области.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что СУ СКР по Забайкальскому краю завело уголовное дело по факту избиения четырехлетнего ребенка в Карымском районе. Отчим избивал ребенка в течение двух лет.
*признана в России экстремистской.