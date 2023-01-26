8 февраля в Ангарске состоится первое судебное заседание из-за участия в деятельности АУЕ*

Мужчина поддерживал запрещенную идеологию, отбывая наказание в колонии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарский городской суд поступило уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он является участником экстремистской организации АУЕ, запрещенной на территории РФ. Первое судебное заседание состоится 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Молодой человек в колонии проводил личные беседы, разъяснял идеологию АУЕ, высказывал различные лозунги, активно культивировал криминальные устои и модели поведения среди подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных, - сказали в суде.

Сейчас мужчина находится отбывает наказание в исправительной колонии общего режима, расположенной на территории г. Ангарска Иркутской области.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что СУ СКР по Забайкальскому краю завело уголовное дело по факту избиения четырехлетнего ребенка в Карымском районе. Отчим избивал ребенка в течение двух лет.

*признана в России экстремистской.