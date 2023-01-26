В Иркутске ищут подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Союз»

Фото: телеграм-канал Евгения Стекачева.

Власти Иркутска объявили конкурс по поиска подрядчика, который должен будет спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию школу на территории ЖК «Союз».

- Дорогие жители ЖК Союз! Сделан еще один шаг к появлению школы в вашем микрорайоне. Официально объявлен аукцион по поиску подрядчика, который возьмет на себя проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию долгожданного учебного учреждения, - написал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев в своем телеграм-канале.

Заявки от компаний, которые бы хотели взяться за объект, принимают до 16 февраля. К концу февраля будет известен застройщик. Завершить строительство школы должны до конца 2024 года, а ввести в эксплуатацию – в 2025.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 января, мэр Иркутска Руслан Болотов обсудил со студентами, руководителями учреждений и волонтерами возможные перспективы развития городского центра молодежи.