В Иркутской области ввели более 1,2 млн кв. м жилья в 2022 году

Строительство ведется как обычных домов, так и объектов социальной инфраструктуры. Фото: Иван Макеев

Строительство в Приангарье ведется в разных населенных пунктах. В целом, объем нового жилья составил 110% от первоначального плана в 2022 году. Примерно треть всего жилья приходится на многоквартирные дома. Две трети занимает строительство под ИЖС. Об этом заявил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

- В 2022 году ввод жилья в Иркутской области составил, по оперативным данным, 1 млн 235 тыс. кв. м, что соответствует 110% по отношению к 2021 году, - сказал министр.

Также продолжается расселение людей из аварийных домов. Это коснулось в первую очередь тех, кто пострадал от подтоплений в 2019 году, а также чьи дома находились в зоне БАМ. Всего жилищные условия улучшили более 21 тыс. жителей Приангарья.

Кроме того, в 2022 году выполнялись строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 детсадов. Часть строек новых дошкольных учреждений закончена. Некоторые объекты введут позже.