Жительница Забайкалья спасла пожилую мать и детей из пожара

Дом сильно пострадал после пожара.

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Это о Татьяне Притуповой, которая смогла спасти двоих детей и пожилую мать из горящего дома. К сожалению, семья осталась без жилья и имущества, но хотя бы все сохранили жизнь. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- Я начала быстрее будить детей, собираться. Буквально пять минут, пока мы одевались, уже дым пошел в комнату сына, начал плавится потолок, капать это все, черный дым. Мы просто на босу ногу надели сапоги, быстро одели детей, только успели выскочить и уже вся крыша горит, полыхает, - вспоминает страшную ночь Татьяна.

Пожар случился в середине января. Внезапно загорелась котельная. Огонь моментально перекинулся на другие помещения. К счастью, Татьяна в этот момент не спала. Несколько дней до этого ее беспокоило сильное чувство тревоги. Почуяв запах дыма, она быстро отреагировала, разбудила детей и мать, быстро вывела их из дома.

Пока семья Притуповых остается без всего. У них нет банальной одежды или обуви. Мать Татьяны лежит в больнице. В этой семье будут рады любой поддержке.