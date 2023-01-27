Трех сибиряков будут судить за кражу нефтепродуктов на 3.5 млн рублей в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарском городском суде в скором времени будет рассматриваться уголовное дело о краже нефтепродуктов на 3.5 миллиона рублей. Полицейские узнали, что обвиняемые вывозили с одного из нефтеперерабатывающих предприятий горюче-смазочные материалы в течение трех месяцев. Об этом КП- Иркутск рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуре региона.

Преступление это расследовали следователи отделом № 1 СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

- Как установило следствие, 37-летний мужчина, работая на нефтеперерабатывающем предприятии в Ангарске в 2019 году, решил совершить кражу топлива, - объясняют полицейские. – Для участия в преступной схеме он привлек своего родственника и еще четверых сотрудников организации. Так организованная группа похищала со склада нефтепродукты 3 месяца, при помощи специального транспортного средства материалы вывозились и продавались.

Двое подозреваемых заключили досудебное соглашение, их осудили в прошлом году. Трое из подельников услышат приговор в скором времени за «Кражу, совершенную организованной группой». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из участников преступления продолжают искать. Он объявлен в федеральный розыск.

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