Поздравляем с днем рождения мэра Мамско-Чуйского района Алексея Морозова. Фото с сайта администрации района

Сегодня, 27 января, 50-летний юбилей отмечает мэр Мамско-Чуйского района Алексей Викторович Морозов.

От всей души поздравляем Вас, Алексей Викторович, с этим замечательным праздником. Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия.

С уважением, редакция газеты «Комсомольская правда».

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