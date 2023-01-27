Поздравляем с днем рождения мэра Мамско-Чуйского района Алексея Морозова. Фото с сайта администрации района
Сегодня, 27 января, 50-летний юбилей отмечает мэр Мамско-Чуйского района Алексей Викторович Морозов.
От всей души поздравляем Вас, Алексей Викторович, с этим замечательным праздником. Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия.
С уважением, редакция газеты «Комсомольская правда».
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