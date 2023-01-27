Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 2:41

Житель Ангарска погиб на пожаре из-за неисправного электрообогревателя

Огонь вспыхнул в частном доме в микрорайне Китой
Мария КНЯЗЕВА
Житель Ангарска погиб на пожаре из-за неисправного электрообогревателя

Житель Ангарска погиб на пожаре из-за неисправного электрообогревателя

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером, 26 января, очевидцы сообщили о пожаре в частном доме в микрорайоне Китой в Ангарске. Когда прибыли первые пожарные дом в 72 квадратных метра был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Во время тушения в здании был найден погибший мужчина 1952 года рождения, - говорят спасатели.

Дознаватели уже выяснили причину появления пламени в этом доме. Искра вспыхнула из-за неисправности электрообогревателя. Пожарные отмечают, что электротехнические причины пожаров самые распространенные. За сутки 26 числа в регионе зарегистрировано семь возгораний из-за короткого замыкания, еще два из-за неправильного использования электроприборов.

Напомним, сегодня также стало известно, что найден виновный в пожаре на танкере, произошедшем на реке Лене осенью 2021 года.