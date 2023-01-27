Житель Ангарска погиб на пожаре из-за неисправного электрообогревателя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером, 26 января, очевидцы сообщили о пожаре в частном доме в микрорайоне Китой в Ангарске. Когда прибыли первые пожарные дом в 72 квадратных метра был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Во время тушения в здании был найден погибший мужчина 1952 года рождения, - говорят спасатели.

Дознаватели уже выяснили причину появления пламени в этом доме. Искра вспыхнула из-за неисправности электрообогревателя. Пожарные отмечают, что электротехнические причины пожаров самые распространенные. За сутки 26 числа в регионе зарегистрировано семь возгораний из-за короткого замыкания, еще два из-за неправильного использования электроприборов.

Напомним, сегодня также стало известно, что найден виновный в пожаре на танкере, произошедшем на реке Лене осенью 2021 года.