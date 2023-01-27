Иркутский «Водоканал» попал в число лучших предприятий в рейтинге Иркутской области

Иркутский "Водоканал" попал в список лучших хозяйствующих субъектов региона. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Итоги рейтинга хозяйствующих субъектов за 2021 год подвели на торжественном заседании. В числе прочих, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил иркутский «Водоканал», занявший III место в группе «Инфраструктурный комплекс». При оценке работы предприятий комиссия учитывала и финансово-экономические показатели, и инвестиционную деятельность, и социальную ответственность организации.

Иркутский “Водоканал” сегодня имеет в хозяйстве два водозабора, более 20 водопроводных насосных станций, 541 уличную водоразборную колонку и около 900 километров водопроводных сетей. Плюс более 40 канализационных насосных станций, более 800 километров канализационных трубопроводов, два канализационных очистных сооружения и котельная в микрорайоне Зелёный. За бесперебойной работой всего этого следит более тысячи сотрудников. И задач они выполняют множество!

Уже несколько лет ведётся реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска и по окончании работ их мощность возрастёт почти в два раза, до 220 кубометров в сутки. В этом году будет продолжена работа по подготовке очистных сооружений левого берега.

– В Иркутске продолжается системная, планомерная работа по реконструкции и строительству инженерных коммуникаций. Проекты реализуем благодаря слаженному взаимодействию мэрии, областного правительства, при действенной поддержке федерального центра. Канализационные очистные сооружения – объекты, имеющие стратегическую важность не только для города. Речь идет об экологической безопасности всей Байкальской природной территории, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Помимо масштабных проектов, есть и ежедневные плановые ремонты, замены, реконструкции и прочие необходимые манипуляции, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой.

– Устанавливаем необходимое оборудование на небольших подкачивающих насосных станциях, затем монтируем установки частотного регулирования и регуляторов на станциях, подающих воду в отдельные микрорайоны. Таким образом, реконструировали четыре объекта, сегодня в работе – еще три. Обновленные насосные станции максимально автоматизированы. Это позволяет минимизировать трудозатраты и дает положительный экономический эффект, – пояснил директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.