Выплату взамен земельного участка в 2023 году получит 761 многодетная семья Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области продолжает делать социальные выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. В 2023 году такую выплату сможет получить 761 семья. На эти цели в бюджете заложено 152 миллиона рублей.

-Предусмотрено предоставление 200 тысяч рублей взамен земельного участка многодетным семьям, которые состоят на земельном учете более трех лет, - говорят в правительстве.

За последние два года такой мерой поддержки воспользовались 884 семьи. Общая сумма перечисленных средств областного бюджета составила 175,79 миллиона рублей.

Со слов министра имущественных отношений региона Марины Быргазовой, большинство семей эти деньги направляет на покрытие ипотечного кредита. Также выплату можно использовать для покупки земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что объем нового жилья в регионе составил 110% от первоначального плана в 2022 году. Большую долю занимает ИЖС.