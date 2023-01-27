Жительница Иркутска приняла участие в реалити-шоу «Кондитер». Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Пятницы».

Иркутянка Евгения Неверовская стала одной из участниц реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Выпуск, в котором она приняла участие, был посвящен Турции, поэтому и сладости нужно было сделать по этой тематике. Например, наша землячка сделала торт в виде торгового корабля времен Османской империи.

- Я непрофессиональный кондитер, девять лет своей жизни я отдала работе на железной дороге. Но периодически занимаюсь кондитерским делом на протяжении уже четырех лет, - рассказала Евгения.

Как рассказала Евгения, паруса сделаны из вафельной бумаги, размоченной в воде при определенных пропорциях. Торт же имеет карамельно-арахисовый вкус, также в нем содержится карамельный крем. Прослойка же представляет собой хлопковый чизкейк.

Одна из соведущих Рената Агзамова Дарья Терешенок отметила, что слой из хлопкового чизкейка довольно нежный. Еще одна соведущая Ольга Вашурина обратила внимание на то, что у торта очень вкусный бисквит, однако все перебивает жареный орех.

Агзамов же заявил, что хлопковый чизкейк должен быть в несколько раз мягче, чем сделала это иркутянка. Также он подметил, что в торте «все как-то несбалансировано».

Иркутянка не прошла в финал шоу.