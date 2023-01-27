С 1 февраля жителей Братска ждет повышение платы за детский сад Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 февраля жители Братска будут больше платить за детский сад. Родительская плата поднимется на 325 рублей для малышей до 3-х лет и на 425 рублей для дошкольников от трех до восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В родительскую плату включается только стоимость продуктов питания и расходы на приобретение средств гигиены и постельных принадлежностей. На средства гигиены и постельные принадлежности заложено в день 11,54 рубля — эта сумма не менялась уже много лет, - рассказали в администрации. Большая часть родительской платы уходит на продукты питания, которые сейчас дорожают, отметили в администрации. Например, цена на мясо выросла на 69%, на птицу - на 49%, на фрукты - на 38%, на рыбу - на 28%, на молоко, молочные и кисломолочные продукты - на 20%, приводят данные в мэрии.

Повышение платы – необходимость, так как в учреждениях не могут обеспечить потребность детей не только в белках, жирах и углеводах, а также в витаминах, аминокислотах, микроэлементах, говорят чиновники.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что с 1 февраля в автобусах и троллейбусах Братска начнет действовать новый тариф на проезд. Жителям города придется платить 28 рублей.