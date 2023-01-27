Информационные ресурсы Братска третий день подвергаются DoS-атакам. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова.

Братск третий день подвергается DoS-атакам. Вирусные рассылки распространяются в школьные группы, родительские чаты, городские телеграм-каналы. В рассылках – посты провокационного характера и террористического содержания. По данным правоохранительных органов, адресаты писем находятся за пределами России. Об этом написал мэр города Сергей Серебренников.

- Продолжаются звонки в школы о минировании. Уважаемые братчане, родители, учащиеся, педагоги — прошу всех сохранять спокойствие. Благодарю за понимание и трезвую оценку ситуации, - написал мэр.

Он также добавил, что власти и правоохранительные органы имеют отработанный алгоритм действий, поэтому дети находятся в безопасности.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что с 1 февраля жители Братска будут больше платить за детский сад. Родительская плата возрастет на 325 рублей для малышей до 3-х лет и на 425 рублей для дошкольников от трех до восьми лет.