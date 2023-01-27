Больницы Иркутской области получат оборудование на 170 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году медучреждения Иркутской области закупят 20 единиц оборудования. Закупка будет происходить в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Общая стоимость оборудования, которое поступит в больницы, составляет 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Новое медицинское оборудование распределят в Баяндаевскую, Заларинскую, Качугскую, Балаганскую, Нижнеудинскую, Зиминскую, Железногорскую, Шелеховскую, Братскую и другие больницы Иркутской области, - говорят в правительстве.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексея Шелехова, будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы и светильники, дефибрилляторы.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутской области продолжают выявлять случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки положительные результаты тестов получили 79 человек.