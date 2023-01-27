В Иркутской области заработала 42-я ледовая переправа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки, 26 января, в Иркутской области ввели в эксплуатацию еще одну ледовую переправу. Она разместилась на Усть-Илимском водохранилище. Если быть точнее, то на восьмом километре в районе села Подъеланка в урочище «Остров». Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Дороги и спуски, ведущие к переправе, благоустроены. Границы обозначены ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещен! Работниками эксплуатирующей организации производится замер толщины льда и определяется его структура, - сказали в МЧС.

На данный момент в регионе действует 42 ледовые трассы. При этом всего планируется запустить 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что вечером 26 января произошел пожар в частном доме в микрорайоне Китой в Ангарске. Есть погибший – мужчина 1952 года рождения.