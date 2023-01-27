28 января в Иркутской области прогнозируют снег и метели Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным ГУ МЧС России, в Иркутской области 28 января ожидаются метель, снег и ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- Переменная облачность, небольшой снег, местами умеренный снег, в южных районах ночью местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, - сообщает ведомство.

Температура воздуха ночью составит -9…-14 градусов, при прояснении может похолодать до -19...-24 градусов. Днем в основном будет не холоднее -4…-9 градусов, хотя местами и возможна температура около -14…-19 градусов.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что за прошедшие сутки, 26 января, в Иркутской области ввели в эксплуатацию еще одну ледовую переправу. Она разместилась на Усть-Илимском водохранилище. Если быть точнее, то на восьмом километре в районе села Подъеланка в урочище «Остров».