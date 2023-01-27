27 января два жителя Тулуна и Тайшета погибли на пожарах

27 января два жителя Тулана и Тайшета погибли на пожарах Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пятницу, 27 января, произошли пожары в городах Тулуне и Тайшете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Оба пожара произошли сегодня в 12-м часу дня. В городе Тулуне горела хозяйственная постройка. В ходе тушения внутри строения огнеборцами был найден погибший мужчина. В Тайшете, где горел частный жилой дом, был также обнаружен погибший, личность которого устанавливается, - пишет МЧС.

В случае с домом в Тайшете предполагается, что пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что 27 января в Иркутской области произошел пожар, на котором погибли двое детей. Он произошел в деревне Сорты Заларинского района. Очевидцы сообщали о том, что горит двухквартирный одноэтажный дом, в котором проживает семья с детьми.