В Иркутске проверили качество уборки дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Госавтоинспекции, комитета городского обустройства и представители подрядной организации МУП «Иркутскавтодор» провели рейд по проверке качества уборки дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Сотрудниками Госавтоинспекции города ежедневно проводится анализ содержания улично-дорожной сети в зимний период. Мы учитываем обращения от жителей, а также сами ведем мониторинг,- сказал начальник отделения дорожного надзора отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское» Алексей Крепель.

В ходе рейда ведомства провели улицы Софьи Перовской, 3-го Июля и Коммунистическая. Ранее от жителей города поступали жалобы насчет уборки этих улиц.

Как рассказали в горадминистрации, с 1 января с улиц центра города вывезли 32 тысячи тонн снега. Уборку проводят круглосуточно. В ней участвуют 200 рабочих и 100 единиц техники.