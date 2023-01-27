27 января трещина образовалась в проливе Малое Море на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Резкое потепление сказалось на ледовой обстановке на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот, - рассказали в ведомстве.

Только за 27 января произошло два частичных провала автомобилей в одну из трещин, образовавшуюся в результате сильных подвижек ледового поля. Это произошло в 20 километрах от населенного пункта Хужир в районе острова Замогой.

Автомобили попали передними колесами под воду. Однако их владельцам все-таки удалось эвакуировать свои машины самостоятельно, не прибегая к помощи спасателей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Сотрудники Госавтоинспекции, комитета городского обустройства и представители подрядной организации МУП «Иркутскавтодор» провели рейд по проверке качества уборки дорог.