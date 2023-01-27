В Иркутской области увеличили площадь охраняемых от пожара территорий Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области принято решение о выведении 3,1 миллиона гектаров леса из зоны контроля лесных пожаров. Теперь эти площади становятся обязательными для тушения возгораний. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Новое зонирование позволит увеличить уровень охраны лесного фонда от огня. Это доказывают итоги прохождения пожароопасного сезона в 2022 году, когда зона контроля была сокращена с 32,1 миллиона до 9,7 миллиона гектаров. Благодаря межрайонному маневрированию сил и средств проводилось тушение самых сложных пожаров на труднодоступных территориях региона, которые в прошлом никто не тушил, - прокомментировал зампред правительства области Владимир Читоркин.

С его слов, эта мера привела к тому, что удалось сократить площадь, которая подверглась огню. Так, количество пожаров уменьшилось на 10%, а площадь пожаров - на 71%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 27 января в Иркутской области произошел пожар, на котором погибли двое детей. Причины пожаров на данный момент устанавливаются.