Браконьеры застрелили двух косуль в Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе полицейские поймали браконьеров, которые убили двух косуль. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские во время рейда в лесу поймали браконьеров, которые убили двух косуль. Инспекторы заметили подозрительный автомобиль без государственных номеров. В салоне транспорта находились четверо мужчин, а в заднем отсеке лежали две туши косуль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Подозреваемым от 30 до 68 лет. Они признались, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел животных в лесном массиве. Затем, по словам мужчин, они поместили добычу в машину, но выехать из лесного массива не успели, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские изъяли две туши сибирских косуль, огнестрельное оружие, патроны, тепловизор и машину «УАЗ». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьерам грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона, либо лишение свободы на срок до пяти лет.