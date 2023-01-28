Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Иркутске

Участие в соревнованиях принимают представители из 25 субъектов РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в эти выходные в иркутском ледовом дворце «Байкал». Участие в соревнованиях принимают представители из 25 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В областном центре созданы все условия для успешной организации тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства. Вызывает гордость и тот факт, что уже в третий раз наш регион принимает соревнования такого высокого ранга. Это способствует возрождению былой славы конькобежного спорта в Иркутской области, популяризации его среди детей и молодежи, установлению связей между регионами и дружественными странами, - говорится в сообщении.

Чемпионат России по конькобежному спорту в Иркутске проходит уже третий год подряд. В этот раз специальными гостями соревнований стала команда из Белоруссии. Ее спортсмены выступит вне основных зачетов.