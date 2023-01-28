Две ледовые переправы открыли за сутки в Иркутской области

Всего в регионе действуют 44 ледовые переправы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки на территории Иркутской области появились еще две ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

- Одна из них в Тулунском районе. Ее грузоподъемность 20 тонн. Другая переправа с грузоподъемностью 60 тонн открыта в Усть-Кутском районе, - говорится в сообщении ведомства.

Всего в настоящее время на территории региона действуют 44 ледовые переправы. По шесть в Тайшетском и Киренском районах, четыре в Катангском районе, по три в Казачинско-Ленском и Братском районах. По две ледовые дороги действуют в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском Усть-Удинском районах. В Нижнеилимском, Качугском, Балаганском, Боханском, Усть-Илимском и Тулунском районе работают еще по одной переправе. Сотрудники МЧС напоминают, что передвижение вне ледовых трасс запрещено.