16 детских лагерей Иркутской области будут отремонтированы в этом году

На ремонт детских мест отдыха выделят 27,7 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

27,7 миллиона рублей будет выделено в этом году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- За последние десять лет в укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей вложено свыше 492 миллионов рублей. В 2022 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 13 детских летних оздоровительных лагерей Иркутской области было направлено 27,7 миллиона рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Списки лагерей Приангарья, в которых пройдет ремонт уже составлены. В местах отдыха детей по необходимости планируют отремонтировать насосные установки и спальные корпуса, обновить оборудование пищеблоков, закупить новую мебель, оборудовать душевые комнаты, приобрести новое противопожарное оборудование, закупить инвентарь.