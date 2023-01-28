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НовостиОбщество28 января 2023 8:36

16 детских лагерей Иркутской области будут отремонтированы в этом году

На ремонт детских мест отдыха выделят 27,7 миллионов рублей
Виктория КУДАЕВА
На ремонт детских мест отдыха выделят 27,7 миллионов рублей

На ремонт детских мест отдыха выделят 27,7 миллионов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

27,7 миллиона рублей будет выделено в этом году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- За последние десять лет в укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей вложено свыше 492 миллионов рублей. В 2022 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 13 детских летних оздоровительных лагерей Иркутской области было направлено 27,7 миллиона рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Списки лагерей Приангарья, в которых пройдет ремонт уже составлены. В местах отдыха детей по необходимости планируют отремонтировать насосные установки и спальные корпуса, обновить оборудование пищеблоков, закупить новую мебель, оборудовать душевые комнаты, приобрести новое противопожарное оборудование, закупить инвентарь.