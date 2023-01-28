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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:31

34-летний мужчина попал под колеса автомобиля в Тайшетском районе

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося
Виктория КУДАЕВА
45-летний водитель автомобиля Toyota Vitz допустил наезд на мужчину.

45-летний водитель автомобиля Toyota Vitz допустил наезд на мужчину.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дорожный инцидент произошел вечером, 27 января, в Тайшете. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Toyota Vitz допустил наезд на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Со слов автомобилиста, пешеход лежал на проезжей части. В результате произошедшего 34-летний местный житель получил телесные повреждения и был госпитализирован, - говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы устанавливают все причины случившегося.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала о гибели двух людей в автомобильной аварии в Черемховском районе. 31-летняя женщина и ее пассажир скончались на месте происшествия.