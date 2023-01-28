2,5 тысячи тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Коммунальные службы Иркутска продолжают работу по уборке снега в выходные дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальные службы Иркутска продолжают работу по уборке снега в выходные дни. За минувшие сутки с улиц города было вывезено 2500 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– На дорогах работает более 30 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики. Дворники расчищают остановочные пункты, тротуары, – говорится в сообщении.

Сотрудники дорожных служб очищают магистральные и районные дороги, а также участки со сложным рельефом – подъемы, перекрестки, карманы остановок, места торможения перед светофорами и пешеходными переходами. Также полным ходом идет уборка снега в парках и скверах. Задействовано 10 единиц техники и более 80 человек. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.