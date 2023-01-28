Наталья Варлей приедет в Иркутск на празднование 100-летнего юбилея Леонида Гайдая

Праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею знаменитого режиссера, стартуют уже 30 января. Фото: архив Иркутской области

Заслуженная артистка РСФСР, артистка цирка Наталья Варлей, получившая известность благодаря роли Нины в комедии «Кавказская пленница», приедет в Иркутск на празднование 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею знаменитого режиссера, стартуют уже 30 января. Иркутск является малой родиной Леонида Гайдая. Именно здесь он провел свои детские юношеские годы, а также делал свои первые шаги к успеху.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что государственный архив Иркутской области подготовил выставку, где представлены неопубликованные фотографии и документы Леонида Иовича и его семьи. Среди экспонатов – личное дело режиссера, когда он работал в иркутском драмтеатре, его сохранившееся фото времен Великой Отечественной войны, а также статейный список и дореволюционная фотокарточка отца Леонида, Иова Исидоровича.