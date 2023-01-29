Житель поселка Чунский Александр Фролов погиб при выполнении боевой задачи на Украине

Мужчине было всего 47 лет. Фото: администрация Чунского района.

Наш земляк и уроженец районного поселения Чунский Александр Фролов погиб на территории спецоперации на Украине. Мужчине было всего 47 лет. До своего 48 дня рождения он не дожил два месяца. Об этом сообщила администрация Чунского района в своем телеграмм-канале.

- Чунский район скорбит о погибшем вместе с его родными и близкими, - выражают чувства сотрудники администрации. - Вечная память герою!

В ноябре прошлого года Александр подписал контракт и отправился на территорию СВО. Но прослужив несколько месяцев, погиб 16 января при выполнении боевой задачи.

Помочь жителям Иркутска в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также жителей ЛНР и ДНР можно уже с начала проведения спецоперации. Так, только в одном пункте ресурсного центра МКУ «ГОРОД» было собрано около 35 тысяч различных наименований: от батареек до различной экипировки. Сегодня передать вещи можно и через пункт на Центральном рынке. Адреса и телефону указаны ЗДЕСЬ.