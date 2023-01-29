Гараж с пятью машинами и газовыми баллонами горел в Нижнеудинском районе вечером 28 января

Только в час ночи пожарные справились с огнем, который уничтожил все машины и весь гараж. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар вспыхнул накануне вечером 28 января в городе Алзамай Нижнеудинского района. Как обычно, сторож, охраняющий гаражи, проверил помещение, закрыл его на ключ и поставил на сигнализацию. Но меньше чем через час гаражный бокс загорелся. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области в своем телеграмм-канале.

- На момент прибытия пожарных одноэтажное каменное строение было полностью охвачено огнем, внутри находилось пять машин, - рассказывают в ведомстве. - В связи с наличием внутри гаража большого количества горючего, угрозой взрыва газовых баллонов и распространения огня на жилые дома, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительной техники. Все силы были брошены на недопущение распространения огня на жилые дома.

Только в час ночи пожарные справились с огнем, который уничтожил все машины и весь гараж на площади 750 квадратных метров. Огнеборцы спасли два жилых дома и экскаватор. К счастью, пострадавших нет. Дознаватели установили, что возгорание внутри бокса произошло из-за замыкания электропроводки.

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