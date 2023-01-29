Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 4:36

Гараж с пятью машинами и газовыми баллонами горел в Нижнеудинском районе вечером 28 января

Пожар был ликвидирован на площади 750 квадратных метров
Регина РАХИМОВА
Только в час ночи пожарные справились с огнем, который уничтожил все машины и весь гараж.

Только в час ночи пожарные справились с огнем, который уничтожил все машины и весь гараж.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар вспыхнул накануне вечером 28 января в городе Алзамай Нижнеудинского района. Как обычно, сторож, охраняющий гаражи, проверил помещение, закрыл его на ключ и поставил на сигнализацию. Но меньше чем через час гаражный бокс загорелся. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области в своем телеграмм-канале.

- На момент прибытия пожарных одноэтажное каменное строение было полностью охвачено огнем, внутри находилось пять машин, - рассказывают в ведомстве. - В связи с наличием внутри гаража большого количества горючего, угрозой взрыва газовых баллонов и распространения огня на жилые дома, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительной техники. Все силы были брошены на недопущение распространения огня на жилые дома.

Только в час ночи пожарные справились с огнем, который уничтожил все машины и весь гараж на площади 750 квадратных метров. Огнеборцы спасли два жилых дома и экскаватор. К счастью, пострадавших нет. Дознаватели установили, что возгорание внутри бокса произошло из-за замыкания электропроводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель поселка Чунский Александр Фролов погиб при выполнении боевой задачи на Украине (подробнее)

Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика в Тулуне (подробнее)