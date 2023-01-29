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НовостиПроисшествия29 января 2023 6:22

Житель Саянска ответит в суде за ДТП с гибелью отца и сына

Обвиняемый водитель в момент аварии находился под наркотиками
Регина РАХИМОВА
Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Трагическая авария унесла две жизни 17 августа в прошлом году. Обвиняемый житель Саянска был под наркотиками, когда садился за руль «Ниссан Террано». В машине 44-летнего мужчины находились пассажиры - 48-летний знакомый и его 12-летний сын. Обвиняемый вез людей со стороны Свирска по автодороге Р-255 "Сибирь" в Усолье-Сибирское, когда они врезались в фуру. Пассажиры легковушки получили травмы не совместимые с жизнью, от которых скончались. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

- Сотрудниками полиции водитель был задержан, возбуждено уголовное дело, - сообщают в ведомстве. - Впоследствии уголовное дело передано прокурором для расследования в следственный отдел СК. Мужчина обвиняется в совершении преступления по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть.

Сейчас прокуратура направила дело в Усольский городской суд. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.