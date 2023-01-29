Около 2400 тонн снега вывезено с улиц Иркутска за минувшие сутки

В первую очередь приводят в порядок общественные территории. Фото: администрация Иркутска.

Обильные осадки приносят много хлопот не только жителям города, но и дорожным рабочим. Сегодня, 29 января, последствия снегопада устраняют 80 спецмашин. Дворники чистят проезжую часть, тротуары, остановки и лестницы. Не забывают и о противогололедной обработке и подсыпке. Об этом сообщает администрация Иркутска в своем телеграмм-канале.

- МУП «Служба эксплуатации мостов» проводит очистку, погрузку и вывоз снега с путепроводов и мостовых переходов, - рассказывают сотрудники администрации. - Под контролем МКУ «Городская среда» ведется уборка парков и скверов.

В первую очередь приводят в порядок общественные территории. На них сегодня трудятся 117 человек и девять машин. Погода сегодня в Иркутске неблагоприятная, поэтому администрация призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику.