Модульный отель «Байкал-Аляска» в стиле первопроходцев откроется в Иркутске летом 2023 года

Концепция отеля связана с историей сибирских первопроходцев, осваивавших Дальний Восток России и Русскую Америку по маршруту Байкал-Аляска.

Модульный отель «Байкал-Аляска» будет расположен в Иркутске. Уже летом 2023 года все желающие смогут там отдохнуть. Создание базы стало возможным благодаря финансированию из резервного фонда Правительства РФ на строительство таких объектов. Компания отеля получила сумму в размере 36 млн рублей. В середине текущего года там будет расположено 24 отдельных модулей. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.

- Концепция отеля связана с историей сибирских первопроходцев, осваивавших Дальний Восток России и Русскую Америку по маршруту Байкал-Аляска, - рассказывают в правительстве. - Инвестор планирует продолжить создание тематического парка на прилегающей территории, расширить перечень услуг и предложить новые туристические маршруты. Конструкции, которые используются при строительстве, изготавливают в Иркутской области, и они адаптированы к условиям сибирской зимы.

Территория парка не останется без внимания. Пока на ней планируют разместить тематическую зону в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».