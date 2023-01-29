Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в селе Большой Кашелак Куйтунского района

Средства на возведение будут предоставлены по национальной программе «Здравоохранение». Фото: правительство Иркутской области.

В селе Большой Кашелак, что находится в Куйтунском районе, нет фельдшерско-акушерского пункта. Специалист оказывает помощь сельчанам в приспособленном здании. Там он принимает около 200 жителей. Но в текущем году людям построят новый ФАП. Средства на возведение будут предоставлены по национальной программе «Здравоохранение». Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Контракт на монтаж модульной конструкции ФАПа в селе Большой Кашелак уже заключили. Стоимость работ составляет более пяти миллионов рублей. Подрядчик должен возвести здание к первому июля этого года, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Кроме этого, в 2023 году капитально отремонтируют участковую больницу в селе Уян. 13 миллионов рублей предусмотрены областным бюджетом. А в 2025 году планируют освежить врачебную амбулаторию в поселке Уховский. К больнице, которую построили в 1950 году, прикреплено более тысячи человек. Также продолжат ремонтировать амбулаторию в поселке Харик. Из регионального бюджета выделят 6 миллионов рублей.