Сотовую связь проведут в три отдаленных поселка Куйтунского района в 2023 году

Сейчас в Куйтунском районе находится 67 населенных пунктов, из которых 14 не обеспечены связью. Фото: пресс-служба Ростелекома.

Свободно звонить и писать своим близким смогут жители поселков Березовский, Еланский, а также села Или Куйтунского района. Уже в текущем году им установят оборудование связи со скоростью 4G (LTE). Проведение стало доступно благодаря голосованию за отдаленные территории, которым требовалось подключение. Сейчас в Куйтунском районе находится 67 населенных пунктов, из которых 14 не обеспечены связью. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Для обеспечения населенных пунктов Алкинского муниципального образования качественными услугами связи необходимо строительство базовых станций сотовой связи в непосредственной близости от сел Алкин, Александро-Невский Завод, Малая Кочерма, Сулкет, Тобино. Капитальные затраты на реализацию проекта по строительству одной базовой станции, по предварительным подсчетам, составят от 7 до 10 млн рублей. Для качественного покрытия может понадобиться несколько станций.

Ранее оборудование и доступ к услугам связи были предоставлены в селах Амур, Каранцай, посёлке Панагино, Алкин, Бурук, Большой Кашелак, Амур, Тулюшка, Усть-Када, Каранцай и в поселках Ленинский, Наратай и Панагинодеревне.