8 крольчат родились в Иркутской Зоогалерее Фото: Иркутская зоогалерея

В первый день года Кролика по лунному календарю в Иркутской Зоогалерее случилось символичное событие – в одном из вольеров на свет появились сразу 8 ушастых малышей. Крольчата родились в китайский Новый год, 22 января, но все это время к детенышам было не подойти, рассказывают в соцсетях зоопарка.

- Сейчас, когда детки слегка подросли и мамаша-крольчиха немного смягчила режим охраны своего драгоценного гнезда, мы смогли их рассмотреть поближе и даже сосчитать, - делятся в Зоогалерее. - И да, настоящие новогодние, черненькие, там тоже есть, хотя мама серая, а папа - рыжий.

Также специалисты поделились любопытным фактом из жизни крольчат. Крохи бьют свою маму головами в живот, когда та возвращается в гнездо. Это помогает стимулировать у самки появление молока. Наевшись, они перестают «бодаться», и крольчиха спокойно уходит по своим делам.

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