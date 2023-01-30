Снос старого здания школы №7 начался в Усть-Куте. Фото: Министерство образования Иркутской области

В Усть-Куте стартовали работы по демонтажу старого здания школы №7, расположенного в поселке Мостоотряд. Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области. Завершат снос до середины апреля, после чего специалисты приступят к возведению нового объекта.

- В работах будет задействовано около 70 человек. На объекте уже находится бульдозер и экскаватор, ожидается дополнительная техника.

В настоящее время уроки для учащихся начальных классов проходят в здании детского сада № 63, подростки с 5 по 10 классы обучаются в школе № 5. Их доставляют на школьном автобусе. Ребята с ОВЗ – в здании Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Новое четырехэтажное здание в поселке Мостоотряд сможет принять 352 ученика. Ее площадь составит больше 9,9 тысяч квадратных метров – это два учебных блока, два - общешкольных и отдельный блок для спортзала.

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