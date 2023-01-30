Пьяного водителя Toyota Corolla задержали после погони инспекторы ДПС в Тулуне Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Хмельной мужчина за рулем иномарки Toyota Corolla устроил погоню с полицейскими в Тулуне. Подозрительный автомобиль на одной из улиц города инспекторы ДПС заметили во время ночного патрулирования. В ответ на требование остановиться, водитель прибавил газу и попытался скрыться из виду. Однако продолжалась погоня недолго. Через несколько минут нарушитель уже сидел в машине ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Не справившись с рулевым управлением, автомобилист влетел в сугроб, - рассказали в ведомстве. - За рулем оказался 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Также его накажут за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Лихачу грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей.

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