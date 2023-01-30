Максимальный размер пособия по больничному увеличили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В январе 2023 года в силу вступили изменения касаемо получения пособия по временной нетрудоспособности. Так, оплачиваемый больничный теперь полагается и специалистам, работающим в рамках договора гражданско-правового характера. Однако это возможно лишь при условии, что в прошлом году заказчик услуг отчислял на таких подчиненных страховые взносы в размере не менее чем 4833,72 рублей в год. Об этом сообщают в Социальном фонде России по Иркутской области.

- Стоит отметить, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 736,99 рублей в день, - говорится в сообщении ведомства.

Размер выплат по больничному напрямую зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. При страховом стаже восемь и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка. Однако сумма не сможет превышать 83 204 рублей в месяц. При страховом стаже от пяти до восьми лет полагается 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц, при страховом стаже до пяти лет размер пособия составит 60% среднего заработка, но не более 49 932 рублей в месяц.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о новых условиях получения материнского капитала. С 2023 года молодые родители имеют право на назначение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет за счет средств указанной меры господдержки. Однако оформить их могут только те, кто еще не воспользовался маткапиталом. Также учитываются природно-климатические условия проживания. Для северных территорий Приангарья размер выплаты составляет - 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей.

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