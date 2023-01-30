Сообщение о минировании поступило в целлюлозно-бумажный колледж в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 30 января было эвакуировано здание целлюлозно-бумажного колледжа в Братске. Это связано с анонимным сообщением о минировании учебного заведения. Угрозы для студентов и преподавателей нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Напомним, 25 января подобные сообщения получили сразу в нескольких школах и детских садах города. Ребята были экстренно эвакуированы. Малышей забрали домой родители. Учеников определили в другие учреждения. Во время проверок по адресам опасных предметов найдено не было.

Вместе с этим в Братске несколько дней информационные ресурсы подвергались DoS-атакам. Вирусные рассылки распространяли по школьным группам, родительским чатам, городским телеграм-каналам. Речь идет о постах провокационного характера и террористического содержания. По данным правоохранительных органов, адресаты писем находятся за пределами России.

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