Двое жителей Байкальска ответят в суде за мошенничество на 650 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое товарищей из города Байкальска два года зарабатывали с помощью мошеннических схем. Впервые на обман они пошли в 2020-м. Сибиряки выставили объявления о продаже несуществующей сельхозтехники, а также о сдаче в аренду гостевых домов на выходные и праздники. Однако, получив предоплату, мужчины тут же переставали выходить на связь. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Злоумышленники просили потерпевших переводить деньги на подконтрольные банковские карты, которые под разными предлогами оформляли на людей, не имевших постоянного источника дохода, - отмечают в ведомстве.

В итоге обманутыми оказались 26 человек из Иркутской, Кемеровской областей, республик Тыва, Бурятия и Забайкальского края. В общем все они потеряли более 650 тысяч рублей. Задержали мошенников сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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