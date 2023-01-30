Работники предприятия ответят за сход шести грузовых вагонов в Иркутской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Нижнеудинской транспортной прокуратурой завершена проверка из-за столкновения грузовых поездов, которое произошло на путях необщего пользования 18 декабря 2022 года. Это происшествие в районе станции «Угольная» привело к сходу шести вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- Причиной происшествия явилось грубое нарушение одной из локомотивных бригад требований безопасности движения железнодорожного транспорта, выразившееся в проезде на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, дежурным по станции не был подготовлен маршрут движения для прибывающего поезда, в результате чего произошел его заезд на занятый путь и последующее столкновение поездов.
Нижнеудинский транспортный прокурор внес представление руководителю филиала «Разрез Тулунуголь», которому принадлежит станция. Против троих виновных работников были заведены административные дела о нарушении правил безопасности, которые направлены на рассмотрение в Сибирское управление Госжелдорнадзора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08