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НовостиЗдоровье30 января 2023 7:01

Больше 15 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

У 99 человек подтвердился свиной грипп
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Больше 15 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Больше 15 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Роспотребнадзора поделились статистикой заболеваемости ОРВИ в Приангарье за минувшую неделю. Так, за семь дней с повышенной температурой и кашлем к врачам обратились 15 263 человека. При этом 9327 из них – это дети и подростки.

- Стоит отметить, что показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 34,6%, - отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Вместе с этим лабораторно у 99 жителей региона был подтвержден грипп, в том числе свиной или H1N1.

Медики настоятельно просят сибиряков не забывать о мерах профилактики: носите маску в общественных местах, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте социальную дистанцию, проводите влажную уборку и проветривание помещений, ведите здоровый образ жизни, при первых симптомах заболевания обратитесь к врачу.

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