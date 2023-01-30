В Катангском районе готовят к разработке новые месторождения . Фото: предоставлено пресс-службой ВЧНГ

На месторождениях Даниловского кластера, разработкой которых занимается ООО «АнгараНефть» - дочернее предприятие НК «Роснефть», добыто свыше трех миллионов тонн нефти. В кластер входят четыре месторождения - Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское и имени Лисовского. Все они находятся в Катангском районе Иркутской области.

Столь впечатляющего результата удалось добиться благодаря совместному использованию производственной инфраструктуры Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения и месторождений Даниловского кластера. Работы по вводу в эксплуатацию все новых месторождений продолжаются: развивается Северо-Даниловское, где строятся основные производственные объекты и собственный центр генерации на попутном нефтяном газе, обустраиваются кустовые площадки, системы нефтесборных трубопроводов, газопроводов, водоводов высокого давления, идет отсыпка новых автодорог.

Фото: предоставлено пресс-службой ВЧНГ

На Северо-Даниловском месторождении успешно проведены опытно-промышленные работы по гидроразрыву пласта, тестируются новые технологии для разработки низкопроницаемых запасов. А Южно-Даниловское, Верхнеичерское и имени Лисовского готовятся к плановому вводу в эксплуатацию. В настоящее время там проводятся геологоразведочные работы - выполняются 3D-сейсмика и разведочное бурение.

Наиболее изученные районы вводятся в пробную эксплуатацию опережающими темпами. Такое качество в работе позволяет не только ускорить ввод месторождений в разработку, но и положительно влияет на экономическую эффективность всего проекта.