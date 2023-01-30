46-летний житель Иркутской области попался на коррупционном преступлении

Житель Иркутской области попался на коррупционном преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области местный житель обратился в отделение полиции. Он заявил, что в одном из кафе Ленинского округа продают товаров без соответствующего кассового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперуполномоченный убедился в отсутствии у индивидуального предпринимателя контрольно-кассовой техники. К должностному лицу обратился родственник бизнесмена, который попытался урегулировать ситуацию. Он начал склонять сотрудника ОВД к прекращению проверки, предложив при этом взамен 15 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции от взятки отказался. Тем не менее мужчина все равно оставил деньги, сложив их в бардачок автомобиля, добавляют в местном следкоме. Взяткодателя уже задержали.

Сейчас следователи проводят необходимые проверки. Расследование уголовного дела продолжается.