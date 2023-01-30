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НовостиОбщество30 января 2023 7:35

46-летний житель Иркутской области попался на коррупционном преступлении

Он хотел помочь своему знакомому, продающему товары без кассы
Елена СИНИЦА
Житель Иркутской области попался на коррупционном преступлении

Житель Иркутской области попался на коррупционном преступлении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области местный житель обратился в отделение полиции. Он заявил, что в одном из кафе Ленинского округа продают товаров без соответствующего кассового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперуполномоченный убедился в отсутствии у индивидуального предпринимателя контрольно-кассовой техники. К должностному лицу обратился родственник бизнесмена, который попытался урегулировать ситуацию. Он начал склонять сотрудника ОВД к прекращению проверки, предложив при этом взамен 15 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции от взятки отказался. Тем не менее мужчина все равно оставил деньги, сложив их в бардачок автомобиля, добавляют в местном следкоме. Взяткодателя уже задержали.

Сейчас следователи проводят необходимые проверки. Расследование уголовного дела продолжается.