Сергей Юсупов уходит с должности главного тренера "Байкал-Энергии". Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Сергей Юсупов покидает пост главного тренера «Байкал-Энергии». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

- Руководство ХК «Байкал-Энергия» приняло отставку Сергея Юсупова. О ней главный тренер попросил сразу после матча против «Мурмана» в связи с неудовлетворительными результатами команды, - говорится на сайте клуба.

К следующему матчу против московского «Динамо» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Андрей Пашкин, добавили в хоккейном клубе.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что чемпионат России по конькобежному спорту прошел в эти выходные в иркутском ледовом дворце «Байкал». Участие в соревнованиях принимают представители из 25 субъектов Российской Федерации.

Чемпионат России по конькобежному спорту в Иркутске проходит уже третий год подряд. В этот раз специальными гостями соревнований стала команда из Белоруссии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08