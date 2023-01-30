Депутаты Думы обсудили работу АО «УКС г. Иркутска»

О работе АО "Управление капитального строительства г. Иркутска" депутатам Думы рассказал его директор Александр Сафронов. Фото: Дума Иркутска

Перед комиссией Думы Иркутска по собственности и экономической политике выступил с докладом генеральный директор акционерного общества «Управление капитального строительства города Иркутска», депутат Думы Александр Сафронов. Именно эта организация занимается, в частности строительством многоквартирных домов по проектному финансированию с использованием счетов эскроу; возведением благоустроенных квартир взамен ветхого и аварийного жилья и реализацией инвестиционного проекта по постройке Арендного дома.

Несколько объектов уже сейчас находятся в стадии активного строительства, уже проектируются следующие. Так, в 6-м микрорайоне Ново-Ленино строятся дома 4-ой очереди ЖК «Эволюция»

– В настоящее время в ЖК «Эволюция» ведется строительство восьми блок-секций. Шесть из них будут сданы в ближайшее время. По причине нецелевого использования денег дольщиков предыдущим руководством УКСа, блок-секции сдаются с отставанием от запланированного срока. Остальные объекты будут сданы в течение 2023 года, в том числе две блок-секции с опережением графика, – пояснил Александр Сафронов.

В этом же районе УКС выступает инвестором в строительстве домов для программы “Переселение граждан, проживающих на территории г. Иркутска, из аварийного жилого фонда”. Две секции уже строятся, ещё две - в планах.

Не менее масштабный проект предполагает и возведение многоквартирных домов по улице Баррикад в рамках расширения ЖК «Предместье». Начало работ откладывается в ожидании строительства теплового луча в предместье Рабочее, которое должно начаться этим летом.

Строительство арендного дома (подобия доходных домов), для предоставления гражданам арендного жилья, планируется совместно с компанией ДОМ.РФ. Участок под него зарезервирован на ул. Верхняя набережная, возле ТЦ «ЯркоМолл».

– Следующий шаг – это подписание соглашения между администрацией города, ДОМ.РФ, Правительством Иркутской области и УКСом. После подписания документа начнется реализация проекта. ДОМ.РФ готов открыть проектное финансирование для строительства арендных домов на этом земельном участке, – подытожил Александр Сафронов.