«Ростелеком» подсчитал объем бесплатного сельского интернет-трафика в Иркутской области за 2022 год. Фото: ПАО Ростелеком

Специалисты «Ростелекома» в Иркутской области проанализировали интернет-трафик с 01 января по 31 декабря 2022 года и выяснили самые востребованные Wi-Fi-точки в селах, жители которых наиболее активно пользуются бесплатным интернетом, проведенным в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Активнее всего социальным интернетом пользовались в поселке Ермаки Тулунского района – за 2022 год абоненты загрузили более 25 ТБ контента. На втором месте — деревня Сайгуты с 18 ТБ, на третьем — деревня Быкова Иркутского района с 15 ТБ загруженного контента. На четвертом месте рейтинга — деревня Черемшанка Зиминского района с 11 ТБ. Далее в порядке убывания по объему скачанной информации следуют село Никитаево (Тулунский район), деревня Маниловская (Аларский район), поселок Октябрьский-2 (Тулунский район), село Червянка (Чунский район) и деревня Жердовка Иркутского района.

«С 2015 года по программе УЦН мы построили полторы тысячи километров оптических линий связи. И теперь в 215 населенных пунктах области работает уличный Wi-Fi, которым активно пользуются абоненты, — рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Только за три последних месяца 2022 года через интернет-точки жители небольших поселков Иркутской области загрузили более 300 терабайт данных, а всего за год – 349 терабайт».

Для входа в сеть через точку УЦН пользователи проходят авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи единого портала Госуслуг или по коду, который пришел через СМС.

Справка: В 1 300 деревнях Иркутской области интернет есть. В 50 отдаленных поселениях региона связь отсутствует. «Ростелеком» организовал доступ в сеть в 159 населенных пунктах Приангарья. В трети из них интернет проведен по волоконно-оптическим сетям связи. Абоненты, перешедшие на оптику, могут комфортно работать с сайтами, мультимедиа, «тяжелым» контентом и интерактивными приложениями. Новые линии значительно расширяют возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, проведения досуга.