Студенческие отряды ИГУ принимают участие в акции «Снежный десант РСО». Фото: ИГУ

Сегодня дан официальный старт Всероссийской акции «Снежный десант РСО» — традиционная волонтерская акция Российских студенческих отрядов, участие в которой традиционно принимают бойцы студенческих отрядов Иркутского государственного университета.

В Приангарье в рамках акции активисты студенческих отрядов посетят муниципальные образования, где будут помогать пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям мобилизованных, проведут профориентационные беседы, творческие мастер-классы для детей младшего возраста и организуют праздничные концерты для местных жителей.

От ИГУ в акции участвуют бойцы студотрядов разных направлений, объединенные в отряды снежного десанта «Амбассадор» — поедет в Усть-Удинский район, «Андромеда» — в Казачинско-Ленский район, «Буран» — в Ольхонский район, «Зима» — Иркутский район, «Полярные совы» — Боханский район. Даты выездов отрядов на места — разные, при этом, несмотря на сегодняшнее официальное открытие ОСД «Зима» уже отработал свою смену.

Арина Жаромская, командир ОСД «Зима», студентка Педагогического института ИГУ:

«В составе отряда снежного десанта «Зима» лично я езжу уже четвертый год, и второй раз — командиром. И каждая наша поездка приносит нам всем огромное удовольствие не только от проделанной работы, но и от эмоций тех, кому мы помогаем, от обратной всегда положительной связи.

В этот раз мы посетили Карлук, Ревякино, Бургаз, Пивовариху, Худякова и Горячий ключ. Как все помнят, большая часть недели отличалась довольно низкой температурой, но мерзнуть нам не давала наша активность — кубометры расколотых дров и, наверное, тонны перелопаченного снега, а также чудесные гостеприимные бабушки и дедушки, порадовавшие нас радушием, горячим чаем с пряниками и теплом очага.

Кроме того, мы поработали с детьми: дали мастер-класс по изготовлению поделок из картона для начальной школы, эстафеты по ЗОЖ для 5-8-х классов, провели профориентацию 9-11-м классам и занятие, связанное с IT-технологиями и возможностями ВКонтакте. Отдельно поиграли с ребятами в волейбол и устроили концерт, в котором были и патриотические номера, и песни под гитару, и зажигательные танцы».