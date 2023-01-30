Иркутянин убил и расчленил знакомого и его пожилую мать, к которым пришел за помощью с карточным долгом Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске арестован молодой человек, обвиняемый в убийстве мужчины и его пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- 7 января обвиняемый пришел к своему знакомому. Хозяин квартиры обещал помочь ему вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ в апреле прошлого года. Обвиняемый был пьян, между мужчинами возник конфликт. Тогда молодой человек нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений, - пишет следком.

Но и на этом мужчина не остановился, свидетелем произошедшего оказалась мать потерпевшего. Мужчина решил расправиться и с ней. От полученных ранений 57-летний мужчина и его 86-летняя мать скончались на месте.

Захватив ключи от квартиры, мужчина скрылся. На следующий день он решил замести следы, поэтому вновь пришел в квартиру. Там он расчленил тела потерпевших и упаковал их в мусорные пакеты.

В течение двух дней он вывез тела в арендованный гараж в черте Иркутска. Криминалисты совместно с полицией нашли и задержали мужчину - 24-летнего уроженца Бурятии.

На допросе он во всем признался, сейчас его заключили под стражу.

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